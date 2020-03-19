ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.03.2020 16:52
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830770
BIST
16:4184.614
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -962,60
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
16:416,5389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0593
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
16:417,0708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0035
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
16:41308,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,96
|Açılış
|: 308,75
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|472.979
|% 10,00
|
|OYAYO
|3,42
|8.557.395
|% 9,97
|
|GYHOL
|12,17
|5.813.113
|% 9,94
|
|GEDIK
|12,73
|3.545.349
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,66
|1.638.627
|% 9,93
|
|LKMNH
|4,25
|884.259
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|16.522.710
|% -9,95
|
|DERIM
|2,90
|3.330.263
|% -9,94
|
|DOKTA
|13,23
|6.807.972
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|18.874.934
|% -9,93
|
|GARAN
|7,70
|744.247.365
|% -3,75
|
|ASELS
|21,12
|680.076.011
|% -2,85
|
|THYAO
|7,96
|582.703.908
|% 0,76
|
|YKBNK
|1,92
|322.583.458
|% -3,03
|
|ISFIN
|2,84
|192.025.136
|% 9,23
|
|YKBNK
|1,92
|322.583.458
|% -3,03
|
|GARAN
|7,70
|744.247.365
|% -3,75
|
|ODAS
|1,18
|102.123.453
|% -1,67
|
|IHLGM
|0,75
|62.800.771
|% -2,60
|
|THYAO
|7,96
|582.703.908
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5549
|7,5928
|% 0,55
|
|Frank
|6,6598
|6,7000
|% -0,10
|
|Riyal
|1,7313
|1,7400
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-11,48
|
|Altın Gr.
|308
|309
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|2.069
|2.100
|-17,00
|
|Tam
|2.057
|2.110
|-21,53
|
|Yarım
|994
|1.020
|-10,41
|
|Çeyrek
|499
|510
|-5,21
|
|Gümüş.Ons
|11,95
|11,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|25,60
|25,60
|0,72
|