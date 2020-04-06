ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
06.04.2020 11:37
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834930
BIST
14:2691.259
En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.459.181
|% 10,00
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|BTCIM
|2,42
|10.740.471
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.746.909
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.430
|% 9,99
|
|PKENT
|126,70
|496.056
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,94
|15.992.921
|% -7,04
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|RALYH
|7,65
|965.875
|% -4,37
|
|GARAN
|7,66
|359.475.392
|% 1,59
|
|SASA
|9,18
|349.175.551
|% 9,03
|
|PETKM
|3,47
|307.077.968
|% 1,76
|
|THYAO
|9,12
|263.715.977
|% 2,13
|
|ASELS
|23,62
|204.582.036
|% 1,81
|
|IHLGM
|1,06
|111.152.325
|% 6,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.459.181
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,86
|167.301.641
|% 2,20
|
|PETKM
|3,47
|307.077.968
|% 1,76
|
|IHLAS
|0,53
|33.898.940
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3199
|8,3616
|% 0,99
|
|Frank
|6,9033
|6,9449
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7952
|1,8042
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|18,12
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,85
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,53
|14,57
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|32,95
|32,95
|-1,16
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