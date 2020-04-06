ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
06.04.2020 11:46
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834937
BIST
14:3391.297
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 1.744,12
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.339
En Düşük
90.631
14:336,7733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0391
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
14:337,3169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0300
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
14:33356,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 6,37
|Açılış
|: 356,94
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|126,70
|496.056
|% 9,98
|
|MAALT
|71,65
|10.166.058
|% 9,98
|
|RAYSG
|3,31
|3.452.049
|% 9,97
|
|KLNMA
|27,62
|14.391.388
|% 9,95
|
|OYAYO
|4,86
|3.823.107
|% 9,95
|
|INFO
|5,95
|16.017.503
|% -6,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|VANGD
|1,19
|224.763
|% -4,03
|
|RALYH
|7,69
|973.204
|% -3,87
|
|SASA
|9,18
|357.749.094
|% 9,03
|
|PETKM
|3,48
|332.277.016
|% 2,05
|
|THYAO
|9,13
|264.321.032
|% 2,24
|
|PGSUS
|35,40
|179.981.703
|% 6,31
|
|YKBNK
|1,86
|167.499.153
|% 2,20
|
|IHLGM
|1,06
|119.833.346
|% 6,00
|
|PETKM
|3,48
|332.277.016
|% 2,05
|
|YKBNK
|1,86
|167.499.153
|% 2,20
|
|CEMAS
|0,83
|45.119.475
|% 5,06
|
|SASA
|9,18
|357.749.094
|% 9,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3155
|8,3572
|% 0,94
|
|Frank
|6,8997
|6,9412
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7950
|1,8040
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.644
|24,97
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,69
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,62
|14,67
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|32,97
|32,97
|-1,14
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Seans Raporu
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14:45RTALB
Yüzde 9.86 oranında artışla 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 599, 806 adet işlem
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14:44DGGYO
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14:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TUPRS, TCELL
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14:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1523, 1 artarak (% 1.80 ) 86, 270