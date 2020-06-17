ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 10.04.2020 tarih ve 12233903-622.02-E.4089 sayılı COVİD-19 salgını kapsamında alınan önlemleri çerçevesinde ,Fonun 06.05.2020 tarihi itibarıyla KAP ‘ta yayımlanarak geçerli olan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.04.2020 tarih ve 12233903-325.07-E.4275 sayılı izin yazısı ile onaylanan izahname değişiklikleri 17.06.2020 günü Ticaret Siciline tescil ettirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851643BIST