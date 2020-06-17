ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
17.06.2020 17:31
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 10.04.2020 tarih ve 12233903-622.02-E.4089 sayılı COVİD-19 salgını kapsamında alınan önlemleri çerçevesinde ,Fonun 06.05.2020 tarihi itibarıyla KAP ‘ta yayımlanarak geçerli olan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.04.2020 tarih ve 12233903-325.07-E.4275 sayılı izin yazısı ile onaylanan izahname değişiklikleri 17.06.2020 günü Ticaret Siciline tescil ettirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851643
BIST
17:51110.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 56,64
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
17:516,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
17:517,6989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0131
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
17:51380,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,37
|Açılış
|: 380,68
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,72
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|12,98
|105.965.024
|% 10,00
|
|YKSLN
|10,23
|79.230.003
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|222.539.044
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.287.424
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.114.824
|% 9,97
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|34.421.570
|% -9,92
|
|DAGHL
|9,17
|8.808.262
|% -9,92
|
|YGYO
|0,92
|34.757.280
|% -9,80
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|ECILC
|6,38
|1.009.086.289
|% 4,59
|
|GARAN
|8,13
|726.329.535
|% -0,97
|
|ASELS
|31,98
|714.419.496
|% -1,66
|
|EKGYO
|1,89
|471.036.971
|% -2,07
|
|THYAO
|12,47
|433.734.365
|% -0,80
|
|IEYHO
|0,85
|375.883.207
|% -5,56
|
|SKBNK
|1,37
|379.492.230
|% 7,03
|
|EKGYO
|1,89
|471.036.971
|% -2,07
|
|IHLAS
|0,81
|188.694.456
|% 2,53
|
|ALBRK
|1,59
|291.123.197
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5634
|8,6063
|% -0,25
|
|Frank
|7,1691
|7,2123
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8215
|1,8307
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-0,07
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.484
|3,40
|
|Tam
|2.535
|2.549
|-0,40
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|1,70
|
|Çeyrek
|620
|624
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,55
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,01
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-0,59
|
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