ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
17.06.2020 17:31
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 10.04.2020 tarih ve 12233903-622.02-E.4089 sayılı COVİD-19 salgını kapsamında alınan önlemleri çerçevesinde ,
Fonun
06.05.2020 tarihi itibarıyla KAP ‘ta yayımlanarak geçerli olan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.04.2020 tarih ve 12233903-325.07-E.4275 sayılı izin yazısı ile onaylanan izahname değişiklikleri
17.06.2020 günü Ticaret Siciline tescil ettirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851645
BIST
18:00111.054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 114,65
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
18:006,8575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
18:007,6944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0176
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
18:00380,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,52
|Açılış
|: 380,83
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
381,10
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|226.590.507
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.354.964
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.216.061
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|306.826
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|95.093.767
|% 9,94
|
|YYAPI
|1,09
|34.820.764
|% -9,92
|
|DAGHL
|9,17
|8.948.416
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|81.075.716
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.942.049
|% -9,80
|
|MERIT
|21,02
|144.964
|% -9,55
|
|ECILC
|6,34
|1.039.761.912
|% 3,93
|
|GARAN
|8,13
|775.744.974
|% -0,97
|
|ASELS
|31,90
|752.115.328
|% -1,91
|
|EKGYO
|1,90
|497.363.958
|% -1,55
|
|THYAO
|12,46
|450.804.246
|% -0,88
|
|IEYHO
|0,83
|385.513.022
|% -7,78
|
|SKBNK
|1,36
|404.313.177
|% 6,25
|
|EKGYO
|1,90
|497.363.958
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,81
|193.017.423
|% 2,53
|
|ALBRK
|1,61
|299.840.583
|% 3,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5730
|8,6160
|% -0,14
|
|Frank
|7,1716
|7,2148
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8224
|1,8315
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|0,52
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.488
|6,80
|
|Tam
|2.539
|2.553
|3,20
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|3,40
|
|Çeyrek
|620
|625
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,55
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,02
|
|B. Petrol
|40,86
|40,86
|-0,10
|
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