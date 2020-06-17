ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
17.06.2020 17:31
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 10.04.2020 tarih ve 12233903-622.02-E.4089 sayılı COVİD-19 salgını kapsamında alınan önlemleri çerçevesinde ,
Fonun
06.05.2020 tarihi itibarıyla KAP ‘ta yayımlanarak geçerli olan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.04.2020 tarih ve 12233903-325.07-E.4275 sayılı izin yazısı ile onaylanan izahname değişiklikleri
17.06.2020 günü Ticaret Siciline tescil ettirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851646
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,30
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
18:056,8574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
18:057,6964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0156
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
18:05380,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 380,21
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
381,10
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|9,68
|2.009.267
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|226.881.207
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.362.687
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.229.561
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|306.826
|% 9,95
|
|DAGHL
|9,17
|8.955.257
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|34.863.802
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|81.153.758
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.959.412
|% -9,80
|
|KSTUR
|42,00
|51.852
|% -8,50
|
|ECILC
|6,37
|1.047.926.687
|% 4,43
|
|GARAN
|8,13
|800.238.876
|% -0,97
|
|ASELS
|31,84
|781.402.950
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,90
|513.505.345
|% -1,55
|
|THYAO
|12,44
|464.793.998
|% -1,03
|
|IEYHO
|0,84
|387.887.191
|% -6,67
|
|SKBNK
|1,35
|410.048.302
|% 5,47
|
|EKGYO
|1,90
|513.505.345
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,82
|194.959.088
|% 3,80
|
|ALBRK
|1,62
|303.118.160
|% 4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5719
|8,6149
|% -0,15
|
|Frank
|7,1759
|7,2191
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-1,78
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.489
|8,50
|
|Tam
|2.540
|2.554
|4,90
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|4,30
|
|Çeyrek
|621
|625
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,52
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,02
|
|B. Petrol
|40,80
|40,80
|-0,16
|
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