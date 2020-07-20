ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
20.07.2020 15:01
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonunun 17.07.2020 tarihinde oluşan nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den 17.07.2020 tarihinde 20.07.2020 vadeli 385.300-TL tutarında %8,20 oran ile 3 günlük kredi kullanılmasına karar verilmiştir. Kredi kullanımından doğan faiz ve vergilere karşılık gelen tutarın tamamı, fonun portföy yöneticisi olan HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanmış olup söz konusu kredi kullanımı nedeniyle fona herhangi bir gider yansımamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860447
BIST
16:16119.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 739,66
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:166,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,9080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
16:167,8418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:16400,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,28
|Açılış
|: 400,39
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.379.484
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.475
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.823.798
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.417.628
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.118.030
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,55
|139.434.441
|% -6,76
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|UZERB
|4,70
|63.947
|% -5,62
|
|EKGYO
|2,31
|986.336.732
|% 0,87
|
|SISE
|6,49
|863.652.771
|% 4,68
|
|GUSGR
|5,44
|853.074.926
|% 9,46
|
|ASELS
|33,06
|683.384.276
|% 1,54
|
|GARAN
|7,94
|575.551.805
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,31
|986.336.732
|% 0,87
|
|CEMAS
|1,82
|551.156.928
|% 5,81
|
|GUSGR
|5,44
|853.074.926
|% 9,46
|
|ADESE
|2,50
|386.660.734
|% 9,17
|
|IHLGM
|1,80
|247.971.266
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6362
|8,6795
|% 0,52
|
|Frank
|7,2765
|7,3203
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,49
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.599
|2.621
|21,60
|
|Tam
|2.677
|2.689
|22,20
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|10,90
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,66
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|4,32
|4,33
|0,06
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,26
|