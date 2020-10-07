ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 06.10.2020 tarihinde , Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan özel sektör tahvili ihraççısı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş ‘nin " uzun vadeli ulusal kredi notu" AA+'dan AAA'ya revize edilirken, "kısa vadeli ulusal kredi notu" A1+ olarak belirlenmiştir. Görünüm her iki vade için de stabildir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879294BIST