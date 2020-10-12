ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2020 14:03
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Katlımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880692
BIST
15:271.179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 12,90
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.181
En Düşük
1.169
15:277,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
15:279,2868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0071
|Açılış
|: 9,2800
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|Önceki Kapanış
|: 9,2850
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9,3482
En Düşük
9,2629
15:27486,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,42
|Açılış
|: 486,24
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler15:27
|DAGHL
|12,10
|2.365.913
|% 10,00
|
|KENT
|321,20
|6.669.003
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.603.142
|% 10,00
|
|ALMAD
|2,53
|5.021.063
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|3.830.507
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.553.710
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|ISATR
|305.000,00
|305.000
|% -9,97
|
|PETKM
|4,69
|1.475.134.582
|% 1,74
|
|ZOREN
|2,89
|912.874.044
|% 4,71
|
|SISE
|6,93
|718.716.408
|% 0,29
|
|GARAN
|7,14
|618.588.518
|% 0,56
|
|ISFIN
|4,08
|585.557.404
|% 3,29
|
|PETKM
|4,69
|1.475.134.582
|% 1,74
|
|ZOREN
|2,89
|912.874.044
|% 4,71
|
|EKGYO
|1,85
|462.613.575
|% 2,78
|
|TSKB
|1,13
|186.821.520
|% 0,89
|
|ISFIN
|4,08
|585.557.404
|% 3,29
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8608
|7,8656
|% 0,12
|
|Euro
|9,2798
|9,2868
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,2163
|10,2675
|% -0,03
|
|Frank
|8,6048
|8,6566
|% 0,09
|
|Riyal
|2,0903
|2,1008
|% 0,10
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-7,58
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|0,00
|
|Tam
|3.210
|3.290
|-2,18
|
|Yarım
|1.552
|1.591
|-1,05
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,53
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,02
|
|B. Petrol
|42,27
|42,27
|-0,58
|