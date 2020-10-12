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ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

12.10.2020 14:18
GÜNCEL HABERLER



ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880693


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 321,20 6.832.493 % 10,00  
DAGHL 12,10 2.365.913 % 10,00  
RALYH 5,94 8.603.148 % 10,00  
BMELK 13,20 2.527.031 % 10,00  
ALMAD 2,53 5.021.063 % 10,00  
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15:34 Alış Satış %  
Dolar 7,8563 7,8598 % 0,04  
Euro 9,2785 9,2864 % -0,08  
Sterlin 10,2206 10,2719 % 0,01  
Frank 8,6067 8,6585 % 0,11  
Riyal 2,0905 2,1010 % 0,11  
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15:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.926 -4,51  
Altın Gr. 486 486 -1,18  
Cumhuriyet 3.227 3.276 6,00  
Tam 3.210 3.290 -2,18  
Yarım 1.552 1.591 -1,05  
Çeyrek 778 796 -0,53  
Gümüş.Ons 25,18 25,23 0,05  
Gümüş Gr. 6,37 6,37 0,01  
B. Petrol 42,24 42,24 -0,61  
Seans Raporu 15:34
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