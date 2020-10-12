ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2020 14:18
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katlımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880693
BIST
15:341.179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 13,07
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.181
En Düşük
1.169
15:347,8598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0034
|Açılış
|: 7,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
15:349,2864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0075
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
15:34486,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,80
|Açılış
|: 486,86
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler15:34
|KENT
|321,20
|6.832.493
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.365.913
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.603.148
|% 10,00
|
|BMELK
|13,20
|2.527.031
|% 10,00
|
|ALMAD
|2,53
|5.021.063
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.571.984
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|COSMO
|11,02
|2.162.422
|% -9,97
|
|PETKM
|4,70
|1.483.419.043
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,90
|918.635.262
|% 5,07
|
|SISE
|6,94
|725.746.406
|% 0,43
|
|GARAN
|7,16
|627.858.262
|% 0,85
|
|ISFIN
|4,09
|590.419.418
|% 3,54
|
|PETKM
|4,70
|1.483.419.043
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,90
|918.635.262
|% 5,07
|
|EKGYO
|1,85
|463.982.804
|% 2,78
|
|TSKB
|1,14
|187.078.358
|% 1,79
|
|ISFIN
|4,09
|590.419.418
|% 3,54
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8563
|7,8598
|% 0,04
|
|Euro
|9,2785
|9,2864
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,2206
|10,2719
|% 0,01
|
|Frank
|8,6067
|8,6585
|% 0,11
|
|Riyal
|2,0905
|2,1010
|% 0,11
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-4,51
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|6,00
|
|Tam
|3.210
|3.290
|-2,18
|
|Yarım
|1.552
|1.591
|-1,05
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,53
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,23
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,01
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|-0,61
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:47DESPC
Yüzde 7.23 oranında artışla 12.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 145, 497 adet işlem
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15:46EUKYO
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 735, 386 adet işlem
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15:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TTKOM, KRDMD
-
15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 99 artarak (% 0.94 ) 1, 074
-
15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, BMELK, TUKAS, EGCEY, ADESE, TBORG, KLGYO, PENGD, SNKRN, EGCYH