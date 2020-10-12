ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2020 14:19
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katlımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880694
BIST
15:331.178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 12,62
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.181
En Düşük
1.169
15:337,8620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 7,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
15:339,2838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0101
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
15:33486,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,80
|Açılış
|: 486,86
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler15:33
|KENT
|321,20
|6.675.748
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.365.913
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.603.148
|% 10,00
|
|BMELK
|13,20
|2.527.031
|% 10,00
|
|ALMAD
|2,53
|5.021.063
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.571.984
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|COSMO
|11,02
|2.162.422
|% -9,97
|
|PETKM
|4,70
|1.482.828.501
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,89
|918.226.559
|% 4,71
|
|SISE
|6,94
|725.476.026
|% 0,43
|
|GARAN
|7,16
|625.783.966
|% 0,85
|
|ISFIN
|4,08
|587.320.540
|% 3,29
|
|PETKM
|4,70
|1.482.828.501
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,89
|918.226.559
|% 4,71
|
|EKGYO
|1,85
|463.623.091
|% 2,78
|
|TSKB
|1,13
|187.031.606
|% 0,89
|
|ISFIN
|4,08
|587.320.540
|% 3,29
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8546
|7,8620
|% 0,07
|
|Euro
|9,2778
|9,2838
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,2171
|10,2683
|% -0,02
|
|Frank
|8,6062
|8,6580
|% 0,10
|
|Riyal
|2,0906
|2,1011
|% 0,12
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-7,58
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|0,00
|
|Tam
|3.210
|3.290
|-2,18
|
|Yarım
|1.552
|1.591
|-1,05
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,53
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,02
|
|B. Petrol
|42,27
|42,27
|-0,58
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TTKOM, KRDMD
-
15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 99 artarak (% 0.94 ) 1, 074
-
15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, BMELK, TUKAS, EGCEY, ADESE, TBORG, KLGYO, PENGD, SNKRN, EGCYH
-
15:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ETILR, ARTI, DIRIT, DENGE, BALAT, TKURU, YAPRK, COSMO, EMNIS
-
15:44
RODRG, AKMGY, ARDYZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında