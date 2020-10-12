ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2020 14:21
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katlımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880696
BIST
15:381.178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 12,61
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
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1.181
En Düşük
1.169
15:387,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 7,8830
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|Önceki Kapanış
|: 7,8700
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7,9138
En Düşük
7,8372
15:389,2874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
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|Açılış
|: 9,2800
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|Önceki Kapanış
|: 9,2850
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9,3482
En Düşük
9,2629
15:38486,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
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|Açılış
|: 486,80
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|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler15:38
|KENT
|321,20
|6.832.493
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.365.913
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.603.154
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|3.830.507
|% 10,00
|
|ALMAD
|2,53
|5.021.063
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.578.669
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|ISATR
|305.000,00
|305.000
|% -9,97
|
|PETKM
|4,70
|1.501.072.248
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,90
|926.563.532
|% 5,07
|
|SISE
|6,93
|744.330.230
|% 0,29
|
|GARAN
|7,15
|632.939.354
|% 0,70
|
|ISFIN
|4,08
|592.776.880
|% 3,29
|
|PETKM
|4,70
|1.501.072.248
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,90
|926.563.532
|% 5,07
|
|EKGYO
|1,85
|467.184.743
|% 2,78
|
|TSKB
|1,14
|187.422.008
|% 1,79
|
|ISFIN
|4,08
|592.776.880
|% 3,29
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8572
|7,8591
|% 0,03
|
|Euro
|9,2812
|9,2874
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,2167
|10,2679
|% -0,03
|
|Frank
|8,6028
|8,6546
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0898
|2,1003
|% 0,08
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-4,51
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|6,00
|
|Tam
|3.210
|3.290
|-2,18
|
|Yarım
|1.552
|1.591
|-1,05
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,53
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,23
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,01
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|-0,61
|