ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2020 14:22
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katlımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880697
BIST
15:371.179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 12,86
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.181
En Düşük
1.169
15:377,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 7,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
15:379,2874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0065
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
15:37486,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,86
|Açılış
|: 486,80
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler15:37
|KENT
|321,20
|6.832.493
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.365.913
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.603.154
|% 10,00
|
|BMELK
|13,20
|2.527.031
|% 10,00
|
|ALMAD
|2,53
|5.021.063
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.577.778
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|COSMO
|11,02
|2.162.422
|% -9,97
|
|PETKM
|4,70
|1.492.573.472
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,90
|926.009.326
|% 5,07
|
|SISE
|6,93
|736.717.484
|% 0,29
|
|GARAN
|7,15
|632.702.797
|% 0,70
|
|ISFIN
|4,08
|592.516.461
|% 3,29
|
|PETKM
|4,70
|1.492.573.472
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,90
|926.009.326
|% 5,07
|
|EKGYO
|1,85
|466.892.725
|% 2,78
|
|TSKB
|1,14
|187.395.752
|% 1,79
|
|ISFIN
|4,08
|592.516.461
|% 3,29
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8572
|7,8591
|% 0,03
|
|Euro
|9,2812
|9,2874
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,2185
|10,2698
|% -0,01
|
|Frank
|8,6054
|8,6572
|% 0,09
|
|Riyal
|2,0899
|2,1003
|% 0,08
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-2,87
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.210
|3.290
|-2,06
|
|Yarım
|1.552
|1.591
|-1,00
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,01
|
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|-0,57
|
Seans Raporu
15:37
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15:51IHGZT
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15:48AKENR
Yüzde 7.49 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 672, 234 adet işlem
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15:47DESPC
Yüzde 7.23 oranında artışla 12.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 145, 497 adet işlem