ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2020 14:25
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katlımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880699
BIST
15:471.179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 13,32
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.181
En Düşük
1.169
15:477,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
15:479,2813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0126
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
15:47486,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,77
|Açılış
|: 486,89
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler15:47
|RALYH
|5,94
|8.610.876
|% 10,00
|
|KENT
|321,20
|6.845.341
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.366.542
|% 10,00
|
|BMELK
|13,20
|2.527.031
|% 10,00
|
|ALMAD
|2,53
|5.021.063
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.596.497
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|COSMO
|11,02
|2.162.422
|% -9,97
|
|PETKM
|4,70
|1.531.874.339
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,90
|928.536.931
|% 5,07
|
|SISE
|6,93
|752.580.665
|% 0,29
|
|GARAN
|7,15
|633.700.087
|% 0,70
|
|ISFIN
|4,09
|595.846.849
|% 3,54
|
|PETKM
|4,70
|1.531.874.339
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,90
|928.536.931
|% 5,07
|
|EKGYO
|1,85
|467.741.302
|% 2,78
|
|TSKB
|1,14
|187.876.325
|% 1,79
|
|ISFIN
|4,09
|595.846.849
|% 3,54
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8518
|7,8562
|% 0,00
|
|Euro
|9,2722
|9,2813
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,2172
|10,2684
|% -0,02
|
|Frank
|8,6027
|8,6545
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0897
|2,1001
|% 0,07
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-4,67
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|0,08
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|0,04
|
|Çeyrek
|779
|796
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,03
|
|B. Petrol
|42,35
|42,35
|-0,50
|
Seans Raporu
15:47
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15:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, ARCLK, KRDMD
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15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 06 artarak (% 0.95 ) 1, 074
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15:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENGD, ITTFH, QNBFL, ETYAT, ADESE, SNKRN, KENT, RALYH, EUYO, BASCM
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15:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DIRIT, ARTI, TKURU, EMNIS, BALAT, DENGE, COSMO, ETILR, YAPRK
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15:59
BAYRK, OSTIM, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında