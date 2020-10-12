ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2020 14:26
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katlımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880700
BIST
15:481.179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 13,29
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.181
En Düşük
1.169
15:487,8557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
15:489,2810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0129
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
15:48487,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,66
|Açılış
|: 487,00
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler15:46
|DAGHL
|12,10
|2.366.542
|% 10,00
|
|KENT
|321,20
|6.836.990
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.606.718
|% 10,00
|
|ALMAD
|2,53
|5.021.063
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|3.830.507
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.596.497
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|ISATR
|305.000,00
|305.000
|% -9,97
|
|PETKM
|4,70
|1.531.350.180
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,91
|928.075.221
|% 5,43
|
|SISE
|6,94
|752.351.178
|% 0,43
|
|GARAN
|7,15
|633.494.659
|% 0,70
|
|ISFIN
|4,09
|595.497.523
|% 3,54
|
|PETKM
|4,70
|1.531.350.180
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,91
|928.075.221
|% 5,43
|
|EKGYO
|1,85
|467.703.041
|% 2,78
|
|TSKB
|1,14
|187.806.022
|% 1,79
|
|ISFIN
|4,09
|595.497.523
|% 3,54
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8548
|7,8609
|% 0,06
|
|Euro
|9,2770
|9,2839
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,2150
|10,2662
|% -0,04
|
|Frank
|8,6030
|8,6548
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0899
|2,1003
|% 0,08
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-4,51
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|6,00
|
|Tam
|3.210
|3.290
|-2,18
|
|Yarım
|1.552
|1.591
|-1,05
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,53
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,23
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,01
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|-0,61
|
Seans Raporu
15:46
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15:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, ARCLK, KRDMD
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15:59XU050
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