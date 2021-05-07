ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.05.2021 12:20
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935191
BIST
14:081.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,31
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
14:088,2950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0254
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
14:0810,0233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0183
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0410
En Düşük
9,9609
14:08484,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,83
|Açılış
|: 484,40
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler14:08
|IHGZT
|1,43
|7.210.458
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,87
|4.632.802
|% 9,99
|
|ERBOS
|82,90
|116.147.717
|% 8,44
|
|INVEO
|118,10
|134.224.026
|% 8,25
|
|VAKFN
|15,54
|4.868.915
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|66.646.317
|% -8,65
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AYEN
|6,52
|75.947.042
|% -6,46
|
|PETKM
|6,56
|4.316.441.980
|% -4,93
|
|KOZAL
|129,10
|1.265.530.683
|% 5,39
|
|GARAN
|7,61
|965.829.267
|% 2,98
|
|KRDMD
|8,26
|750.666.218
|% -0,24
|
|TUPRS
|96,00
|666.152.745
|% 4,69
|
|PETKM
|6,56
|4.316.441.980
|% -4,93
|
|TSKB
|1,30
|342.876.881
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,12
|390.230.819
|% 1,92
|
|GARAN
|7,61
|965.829.267
|% 2,98
|
|SKBNK
|1,18
|146.312.095
|% 2,61
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2928
|8,2950
|% 0,31
|
|Euro
|10,0110
|10,0233
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,4779
|11,5354
|% 0,22
|
|Frank
|9,0693
|9,1239
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2003
|2,2114
|% 0,10
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,09
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|68,14
|68,14
|0,05
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Seans Raporu
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