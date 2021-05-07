ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.05.2021 12:13
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935185
BIST
13:281.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,58
|Açılış
|: 1.432
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|Önceki Kapanış
|: 1.428
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1.437
En Düşük
1.431
13:288,2763
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3017
En Düşük
8,2445
13:2810,0057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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10,0410
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|Açılış
|: 484,43
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|Önceki Kapanış
|: 482,57
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485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler13:28
|IHGZT
|1,43
|7.093.377
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|893.288
|% 10,00
|
|AYCES
|80,65
|1.479.973
|% 9,73
|
|IDEAS
|74,40
|1.311.303
|% 9,57
|
|INTEM
|45,40
|4.300.482
|% 9,19
|
|VAKFN
|15,54
|4.735.349
|% -9,97
|
|ORMA
|32,50
|345.055
|% -8,45
|
|ITTFH
|1,92
|57.229.959
|% -7,69
|
|AKSA
|15,99
|64.003.643
|% -6,87
|
|PETKM
|6,48
|3.760.324.285
|% -6,09
|
|PETKM
|6,48
|3.760.324.285
|% -6,09
|
|KOZAL
|129,30
|1.223.225.897
|% 5,55
|
|GARAN
|7,61
|889.011.115
|% 2,98
|
|KRDMD
|8,25
|678.026.297
|% -0,36
|
|TUPRS
|95,55
|638.926.384
|% 4,20
|
|PETKM
|6,48
|3.760.324.285
|% -6,09
|
|TSKB
|1,31
|297.221.267
|% 5,65
|
|YKBNK
|2,12
|386.658.183
|% 1,92
|
|SKBNK
|1,18
|143.028.850
|% 2,61
|
|GARAN
|7,61
|889.011.115
|% 2,98
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2743
|8,2763
|% 0,08
|
|Euro
|9,9966
|10,0057
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,4993
|11,5569
|% 0,41
|
|Frank
|9,0878
|9,1425
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2019
|2,2129
|% 0,17
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|6,14
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|68,09
|68,09
|0,00
|