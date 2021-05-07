ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.05.2021 12:16
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935188
BIST
13:351.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,18
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
13:358,2804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0108
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
13:3510,0037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0410
En Düşük
9,9609
13:35484,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,27
|Açılış
|: 484,84
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|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler13:33
|IHGZT
|1,43
|7.097.564
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|893.288
|% 10,00
|
|AYCES
|80,65
|1.479.973
|% 9,73
|
|IDEAS
|74,40
|1.311.303
|% 9,57
|
|INTEM
|45,40
|4.314.193
|% 9,19
|
|VAKFN
|15,54
|4.758.084
|% -9,97
|
|ORMA
|32,50
|345.055
|% -8,45
|
|ITTFH
|1,92
|58.150.011
|% -7,69
|
|AKSA
|16,03
|64.360.592
|% -6,64
|
|PETKM
|6,52
|3.817.066.407
|% -5,51
|
|PETKM
|6,52
|3.817.066.407
|% -5,51
|
|KOZAL
|129,20
|1.227.215.021
|% 5,47
|
|GARAN
|7,61
|889.792.614
|% 2,98
|
|KRDMD
|8,25
|681.050.246
|% -0,36
|
|TUPRS
|95,75
|642.195.072
|% 4,42
|
|PETKM
|6,52
|3.817.066.407
|% -5,51
|
|TSKB
|1,30
|306.772.908
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,12
|386.820.289
|% 1,92
|
|SKBNK
|1,18
|143.400.130
|% 2,61
|
|GARAN
|7,61
|889.792.614
|% 2,98
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2745
|8,2777
|% 0,10
|
|Euro
|9,9976
|10,0056
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,4975
|11,5551
|% 0,39
|
|Frank
|9,0867
|9,1414
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2019
|2,2129
|% 0,17
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,22
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|