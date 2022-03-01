ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından açıklanan kredi derecelendirme raporunda , (AZL) Allianz Hayat ve Emeklilik Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notu "B+"'dan "B"ye revize edilmiş ve görünümü ise "Negatif" olarak korunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005729BIST