ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.03.2022 14:13
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından açıklanan kredi derecelendirme raporunda , (AZL) Allianz Hayat ve Emeklilik Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notu "B+"'dan "B"ye revize edilmiş ve görünümü ise "Negatif" olarak korunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005729
BIST
17:151.971
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 24,35
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
17:1513,9086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0640
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
17:1515,5646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0072
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
17:15856,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,14
|Açılış
|: 856,72
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler17:15
|ISGYO
|6,05
|189.976.868
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.306.156
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|SANEL
|9,03
|5.017.325
|% 9,99
|
|KARYE
|17,28
|62.840.678
|% -9,95
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|BTCIM
|14,14
|14.601.787
|% -4,46
|
|PKENT
|365,20
|13.913.651
|% -4,30
|
|AKFGY
|3,93
|49.660.710
|% -4,15
|
|THYAO
|25,32
|4.213.755.815
|% -1,17
|
|EREGL
|33,12
|3.049.849.107
|% 6,56
|
|GARAN
|11,65
|3.039.987.148
|% 5,14
|
|KRDMD
|12,14
|2.483.154.180
|% 3,50
|
|YKBNK
|3,66
|1.802.392.844
|% 2,23
|
|YKBNK
|3,66
|1.802.392.844
|% 2,23
|
|GARAN
|11,65
|3.039.987.148
|% 5,14
|
|KRDMD
|12,14
|2.483.154.180
|% 3,50
|
|AKBNK
|7,11
|1.342.517.984
|% 1,14
|
|HUNER
|2,89
|482.473.906
|% 1,76
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8948
|13,9086
|% 0,46
|
|Euro
|15,5162
|15,5646
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,5701
|18,6633
|% 0,20
|
|Frank
|15,0744
|15,1652
|% 0,17
|
|Riyal
|3,6953
|3,7139
|% 0,35
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|7,49
|
|Altın Gr.
|858
|858
|7,26
|
|Cumhuriyet
|5.703
|5.789
|44,00
|
|Tam
|5.685
|5.829
|53,47
|
|Yarım
|2.748
|2.820
|25,87
|
|Çeyrek
|1.378
|1.410
|12,93
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,13
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,35
|