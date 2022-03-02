ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.03.2022 15:27
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından açıklanan kredi derecelendirme raporunda , (AZL) Allianz Hayat ve Emeklilik Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+"'dan "B"ye revize edilmiş ve görünümü ise "Negatif" olarak korunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006474
BIST
15:501.992
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 22,22
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
15:5014,0706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1750
|Açılış
|: 14,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
15:5015,6561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1493
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
15:50871,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,26
|Açılış
|: 871,42
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler15:48
|PRKAB
|43,50
|26.478.859
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|233.973.159
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|122.588.810
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|18.284.341
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|109.986.408
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.095.344
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,05
|4.799.686.187
|% 6,44
|
|THYAO
|25,88
|3.637.910.542
|% 2,45
|
|EREGL
|34,64
|2.879.884.953
|% 4,40
|
|ASELS
|23,46
|1.306.310.707
|% -2,25
|
|GARAN
|11,69
|1.014.041.448
|% 0,60
|
|KRDMD
|13,05
|4.799.686.187
|% 6,44
|
|YKBNK
|3,70
|746.748.098
|% 1,93
|
|THYAO
|25,88
|3.637.910.542
|% 2,45
|
|GARAN
|11,69
|1.014.041.448
|% 0,60
|
|EREGL
|34,64
|2.879.884.953
|% 4,40
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0572
|14,0692
|% 1,25
|
|Euro
|15,6225
|15,6666
|% 1,03
|
|Sterlin
|18,6856
|18,7793
|% 1,25
|
|Frank
|15,2335
|15,3252
|% 1,10
|
|Riyal
|3,7384
|3,7571
|% 1,29
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-19,01
|
|Altın Gr.
|871
|871
|2,21
|
|Cumhuriyet
|5.786
|5.874
|74,00
|
|Tam
|5.761
|5.907
|75,86
|
|Yarım
|2.784
|2.857
|36,70
|
|Çeyrek
|1.397
|1.429
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|6,26
|
Seans Raporu
15:48
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16:02DEVA
Yüzde 4.67 oranında artışla 30.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 187, 264 adet işlem
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16:01MGROS
Yüzde 4.63 oranında artışla 37.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 860, 408 adet işlem
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16:00XU100
Endeks 1, 993 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 24, 099.00 milyon TL de
-
16:00EREGL
Yüzde 4.40 oranında artışla 34.64 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 876, 257 adet işlem
-
15:58MEGAP
Yüzde 4.90 oranında artışla 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 865 adet işlem