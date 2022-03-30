ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
30.03.2022 08:47
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013902
BIST
12:022.228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 21,35
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.230
En Düşük
2.213
12:0214,6688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0961
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6710
En Düşük
14,5332
12:0216,3705
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1852
|Açılış
|: 16,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3729
En Düşük
16,1459
12:02905,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,80
|Açılış
|: 905,15
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler12:02
|ULUSE
|103,00
|10.725.129
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,41
|238.608.461
|% 9,29
|
|PRZMA
|3,90
|2.725.056
|% 8,03
|
|DESA
|14,33
|14.728.975
|% 7,42
|
|ALBRK
|1,82
|29.620.681
|% 5,81
|
|CEOEM
|14,34
|79.200.099
|% -9,98
|
|SODSN
|24,24
|48.480
|% -7,62
|
|PKENT
|217,40
|17.565.803
|% -7,45
|
|KAREL
|13,01
|69.933.768
|% -6,67
|
|DZGYO
|2,73
|20.226.056
|% -5,86
|
|THYAO
|31,38
|1.848.921.177
|% -0,82
|
|ASELS
|24,58
|1.089.083.017
|% 2,76
|
|GARAN
|12,19
|1.027.905.004
|% 0,66
|
|SISE
|15,28
|839.368.875
|% 1,19
|
|PETKM
|9,13
|640.778.773
|% 0,66
|
|YKBNK
|4,08
|532.601.494
|% 2,00
|
|ODAS
|1,66
|204.410.141
|% 1,22
|
|TSKB
|1,48
|144.473.941
|% 3,50
|
|CEMAS
|1,17
|114.086.858
|% 3,54
|
|KARSN
|5,47
|466.923.021
|% -2,32
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6626
|14,6688
|% 0,66
|
|Euro
|16,3560
|16,3705
|% 1,14
|
|Sterlin
|19,2134
|19,3097
|% 1,01
|
|Frank
|15,7852
|15,8803
|% 1,25
|
|Riyal
|3,8973
|3,9168
|% 0,66
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|1,68
|
|Altın Gr.
|906
|906
|6,43
|
|Cumhuriyet
|6.005
|6.096
|52,00
|
|Tam
|5.976
|6.125
|51,47
|
|Yarım
|2.889
|2.963
|24,90
|
|Çeyrek
|1.449
|1.481
|12,45
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,07
|
Seans Raporu
12:02
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12:16XU100
Endeks 2, 228 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 14, 332.00 milyon TL de
-
12:16ALBRK
Yüzde 5.23 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 808, 994 adet işlem
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12:15ZRGYO
Yüzde 4.48 oranında artışla 3.03 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 117, 043 adet işlem
-
12:14ZRGYO
Yüzde 5.17 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 026, 231 adet işlem
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12:12ISYAT
Yüzde 4.53 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 502, 371 adet işlem