ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
21.04.2022 15:25
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından (AZL) Allianz Hayat ve Emeklilik Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "A+ (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1 (tr)", görünümlerini "Stabil" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022671
BIST
15:282.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 31,76
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.560
En Düşük
2.531
15:2814,7006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0293
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7006
En Düşük
14,6564
15:2816,0210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0891
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
15:28918,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,21
|Açılış
|: 918,16
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler15:28
|SMART
|6,27
|23.004.869
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.386.619
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|8.723.434
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|52.891.997
|% 9,87
|
|TDGYO
|8,35
|9.999.407
|% 8,16
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|HUNER
|3,21
|149.493.806
|% -4,75
|
|KAPLM
|49,70
|7.022.133
|% -4,70
|
|MANAS
|26,28
|59.686.643
|% -4,02
|
|YKSLN
|9,00
|50.828.126
|% -3,23
|
|THYAO
|39,80
|3.415.657.067
|% 2,42
|
|EKGYO
|3,14
|2.683.765.610
|% 7,90
|
|GARAN
|14,43
|2.464.065.811
|% 1,69
|
|ASELS
|28,16
|1.486.301.168
|% 1,08
|
|KRDMD
|16,31
|1.413.208.007
|% 0,68
|
|EKGYO
|3,14
|2.683.765.610
|% 7,90
|
|ODAS
|2,56
|605.435.202
|% -1,92
|
|VAKBN
|4,65
|1.066.589.650
|% 5,68
|
|YKBNK
|5,33
|1.134.891.646
|% 0,38
|
|HALKB
|6,18
|1.130.260.016
|% 3,69
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6913
|14,7006
|% 0,20
|
|Euro
|16,0109
|16,0210
|% 0,56
|
|Sterlin
|19,0878
|19,1835
|% -0,14
|
|Frank
|15,4093
|15,5021
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9063
|3,9259
|% 0,17
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-15,65
|
|Altın Gr.
|916
|917
|-6,69
|
|Cumhuriyet
|6.098
|6.191
|-8,00
|
|Tam
|6.068
|6.219
|-10,07
|
|Yarım
|2.933
|3.008
|-4,87
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,22
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,26
|
Seans Raporu
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