ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından (AZL) Allianz Hayat ve Emeklilik Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde borçlanma araçları bulunan Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "A+ (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1 (tr)", görünümlerini "Stabil" olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022671BIST