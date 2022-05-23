ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
23.05.2022 15:03
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031743
BIST
14:542.357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -15,76
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
14:5415,8068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0660
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
14:5416,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0660
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
14:54945,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,83
|Açılış
|: 945,39
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler14:52
|IMASM
|51,55
|7.174.837
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.260.138
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.440.251
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,05
|22.573.407
|% -9,87
|
|POLTK
|641,40
|27.059.076
|% -8,76
|
|ORCAY
|18,45
|104.991.029
|% -6,39
|
|OZRDN
|9,41
|1.502.379
|% -5,90
|
|THYAO
|42,82
|2.333.766.564
|% -0,09
|
|ASELS
|23,38
|1.580.855.086
|% 2,63
|
|GARAN
|15,63
|1.436.505.487
|% -3,82
|
|SISE
|19,11
|1.275.892.686
|% -1,60
|
|SAHOL
|19,56
|1.004.155.762
|% -0,91
|
|SKBNK
|1,26
|409.334.573
|% 5,00
|
|KARSN
|5,81
|975.920.212
|% 3,20
|
|YKBNK
|4,34
|687.007.883
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,57
|371.856.703
|% -2,28
|
|GARAN
|15,63
|1.436.505.487
|% -3,82
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8007
|15,8103
|% -0,39
|
|Euro
|16,8452
|16,8613
|% 0,36
|
|Sterlin
|19,7843
|19,8835
|% 0,09
|
|Frank
|16,2545
|16,3524
|% 0,22
|
|Riyal
|4,1943
|4,2153
|% -0,58
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|15,31
|
|Altın Gr.
|944
|944
|1,28
|
|Cumhuriyet
|6.290
|6.385
|1,00
|
|Tam
|6.255
|6.413
|0,85
|
|Yarım
|3.023
|3.102
|0,41
|
|Çeyrek
|1.516
|1.551
|0,21
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,01
|
Seans Raporu
14:52
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15:07ANGEN
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15:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, ASELS, TAVHL
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15:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 84 kaybederek (% -0.65 ) 2, 111