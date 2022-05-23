ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
23.05.2022 15:05
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031744
BIST
14:572.356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -16,77
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
14:5715,8205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0523
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
14:5716,8752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0741
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
14:57945,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,30
|Açılış
|: 945,86
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler14:53
|IMASM
|51,55
|7.175.611
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.331.860
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.472.194
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,10
|22.629.379
|% -9,42
|
|POLTK
|641,30
|27.527.203
|% -8,78
|
|ORCAY
|18,40
|105.932.854
|% -6,65
|
|OZRDN
|9,41
|1.503.038
|% -5,90
|
|THYAO
|42,74
|2.346.201.943
|% -0,28
|
|ASELS
|23,28
|1.591.446.354
|% 2,19
|
|GARAN
|15,63
|1.442.217.025
|% -3,82
|
|SISE
|19,07
|1.286.808.459
|% -1,80
|
|SAHOL
|19,50
|1.025.460.920
|% -1,22
|
|SKBNK
|1,26
|420.525.398
|% 5,00
|
|KARSN
|5,81
|980.119.902
|% 3,20
|
|YKBNK
|4,33
|695.137.367
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,57
|379.985.188
|% -2,28
|
|GARAN
|15,63
|1.442.217.025
|% -3,82
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8042
|15,8086
|% -0,40
|
|Euro
|16,8466
|16,8618
|% 0,36
|
|Sterlin
|19,8069
|19,9062
|% 0,20
|
|Frank
|16,2595
|16,3575
|% 0,25
|
|Riyal
|4,1963
|4,2173
|% -0,53
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|17,28
|
|Altın Gr.
|945
|945
|2,51
|
|Cumhuriyet
|6.285
|6.380
|-4,00
|
|Tam
|6.258
|6.416
|3,95
|
|Yarım
|3.025
|3.104
|1,91
|
|Çeyrek
|1.517
|1.552
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,16
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,13
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,98
|
Seans Raporu
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15:08ORCAY
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