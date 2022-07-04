ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
04.07.2022 16:18
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041157
BIST
16:372.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 10,70
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.450
16:3716,8340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0795
|Açılış
|: 16,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8382
En Düşük
16,7215
16:3717,6117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1328
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
16:37978,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,55
|Açılış
|: 978,61
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,63
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler16:35
|BERA
|15,38
|340.285.319
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|9.693.678
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|35.744.158
|% 9,84
|
|KLKIM
|23,70
|119.115.613
|% 8,82
|
|MNDRS
|3,54
|29.802.411
|% 8,59
|
|CANTE
|39,80
|77.792.820
|% -9,87
|
|MAKIM
|14,94
|168.994.601
|% -7,66
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|MZHLD
|87,65
|19.473.672
|% -5,80
|
|KFEIN
|21,36
|25.128.160
|% -4,98
|
|THYAO
|48,84
|2.084.445.348
|% -0,93
|
|KOZAL
|198,80
|1.569.090.363
|% 6,31
|
|SISE
|21,78
|1.245.292.918
|% 2,06
|
|EREGL
|26,56
|930.055.209
|% -1,85
|
|KOZAA
|29,12
|882.574.024
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,86
|692.055.324
|% 1,78
|
|ODAS
|2,83
|287.912.917
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,39
|351.073.726
|% -0,45
|
|TSKB
|2,02
|130.679.552
|% -1,46
|
|SISE
|21,78
|1.245.292.918
|% 2,06
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8243
|16,8349
|% 0,48
|
|Euro
|17,5891
|17,6078
|% 0,74
|
|Sterlin
|20,3916
|20,4939
|% 0,91
|
|Frank
|17,4382
|17,5432
|% 0,28
|
|Riyal
|4,4708
|4,4933
|% 0,44
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-3,10
|
|Altın Gr.
|979
|979
|2,82
|
|Cumhuriyet
|6.539
|6.637
|21,00
|
|Tam
|6.544
|6.622
|32,00
|
|Yarım
|3.203
|3.238
|16,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.618
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,31
|
Seans Raporu
16:35
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16:50OZKGY
Yüzde 5.20 oranında artışla 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 314, 068 adet işlem
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16:50OZKGY
Yüzde 5.20 oranında artışla 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 314, 068 adet işlem
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16:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 33 artarak (% 0.34 ) 2, 177
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16:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PEGYO, OYAYO, BERA
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16:49
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