ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
04.07.2022 16:20
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041162
BIST
16:112.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,33
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.450
16:1116,8351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0806
|Açılış
|: 16,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8382
En Düşük
16,7215
16:1117,6095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1306
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
16:11978,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,52
|Açılış
|: 978,57
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,63
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler16:09
|BERA
|15,38
|335.375.070
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|9.545.893
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,10
|28.816.483
|% 8,81
|
|MNDRS
|3,54
|28.351.725
|% 8,59
|
|KLKIM
|23,60
|118.078.295
|% 8,36
|
|CANTE
|39,84
|74.637.888
|% -9,78
|
|MAKIM
|14,89
|161.104.211
|% -7,97
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|MZHLD
|87,45
|19.092.480
|% -6,02
|
|BMSCH
|11,04
|90.018.679
|% -5,15
|
|THYAO
|48,90
|2.039.115.414
|% -0,81
|
|KOZAL
|199,10
|1.543.106.982
|% 6,47
|
|SISE
|21,80
|1.111.464.790
|% 2,16
|
|EREGL
|26,60
|898.258.255
|% -1,70
|
|KOZAA
|29,16
|855.482.124
|% 4,67
|
|EKGYO
|2,88
|679.065.784
|% 2,49
|
|ODAS
|2,83
|285.636.589
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,39
|342.031.627
|% -0,45
|
|TSKB
|2,02
|129.427.043
|% -1,46
|
|KRDMD
|11,10
|620.574.251
|% -1,68
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8279
|16,8330
|% 0,47
|
|Euro
|17,5951
|17,6109
|% 0,76
|
|Sterlin
|20,3886
|20,4908
|% 0,90
|
|Frank
|17,4455
|17,5506
|% 0,32
|
|Riyal
|4,4720
|4,4944
|% 0,46
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-3,88
|
|Altın Gr.
|979
|979
|3,24
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.629
|13,00
|
|Tam
|6.546
|6.623
|33,00
|
|Yarım
|3.204
|3.238
|16,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.619
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,83
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,78
|
Seans Raporu
16:09
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-
16:24XU100
Endeks 2, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 18, 544.00 milyon TL de
-
16:24PEGYO
Yüzde 8.29 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 088, 466 adet işlem
-
16:23KLKIM
Yüzde 8.36 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 053, 194 adet işlem
-
16:22KOZAA
Yüzde 4.59 oranında artışla 29.14 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 856, 468 adet işlem
-
16:21OLMK
Yüzde 7.95 oranında artışla 14.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 701 adet işlem