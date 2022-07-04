ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
04.07.2022 16:23
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041166
BIST
16:172.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 15,95
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.450
16:1716,8368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0823
|Açılış
|: 16,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8382
En Düşük
16,7215
16:1717,6033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1244
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
16:17979,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,00
|Açılış
|: 979,09
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,63
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler16:15
|BERA
|15,38
|339.558.784
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|9.623.171
|% 9,94
|
|MNDRS
|3,54
|28.393.673
|% 8,59
|
|PEGYO
|2,09
|28.943.182
|% 8,29
|
|KLKIM
|23,58
|118.169.289
|% 8,26
|
|CANTE
|39,80
|74.853.273
|% -9,87
|
|MAKIM
|14,88
|162.172.014
|% -8,03
|
|MZHLD
|87,00
|19.123.107
|% -6,50
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|KFEIN
|21,36
|21.441.363
|% -4,98
|
|THYAO
|48,84
|2.047.596.341
|% -0,93
|
|KOZAL
|199,00
|1.548.423.563
|% 6,42
|
|SISE
|21,80
|1.119.088.242
|% 2,16
|
|EREGL
|26,56
|904.854.170
|% -1,85
|
|KOZAA
|29,12
|859.253.786
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,87
|685.099.359
|% 2,14
|
|ODAS
|2,83
|285.679.040
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,39
|342.516.360
|% -0,45
|
|TSKB
|2,02
|129.436.070
|% -1,46
|
|KRDMD
|11,09
|624.362.226
|% -1,77
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8193
|16,8365
|% 0,49
|
|Euro
|17,5895
|17,6029
|% 0,71
|
|Sterlin
|20,3892
|20,4915
|% 0,90
|
|Frank
|17,4410
|17,5460
|% 0,29
|
|Riyal
|4,4720
|4,4944
|% 0,46
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-3,52
|
|Altın Gr.
|979
|979
|3,04
|
|Cumhuriyet
|6.542
|6.641
|25,00
|
|Tam
|6.544
|6.622
|32,00
|
|Yarım
|3.203
|3.238
|16,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.618
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,83
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,75
|
Seans Raporu
16:15
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16:30DYOBY
Yüzde 4.64 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 034, 503 adet işlem
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16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 48 artarak (% 0.47 ) 2, 668
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16:29XU100
Endeks 2, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 18, 691.00 milyon TL de
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16:29SANFM
Yüzde 5.72 oranında artışla 35.84 lira fiyatla işlem gören hissede 635, 401 adet işlem
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16:27BMSTL
Yüzde 6.37 oranında artışla 19.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 736, 166 adet işlem