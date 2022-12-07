ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.12.2022 14:43
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085169
BIST
15:594.965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -35,43
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.951
15:5918,6406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
15:5919,6281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1158
|Açılış
|: 19,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
15:591.064,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.064,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler15:57
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|606.155.432
|% 9,97
|
|INTEM
|118,20
|79.990.290
|% 9,95
|
|VKING
|14,17
|660.386
|% 9,93
|
|SNPAM
|21,74
|702.403
|% 9,91
|
|VBTYZ
|67,50
|41.236.891
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|PRDGS
|12,42
|36.435.244
|% -7,38
|
|EUREN
|15,55
|743.883.381
|% -7,14
|
|KRDMD
|17,80
|10.770.047.275
|% 0,56
|
|THYAO
|138,30
|5.791.298.376
|% 1,99
|
|ASELS
|51,10
|4.647.084.262
|% 4,20
|
|PETKM
|18,29
|3.818.870.026
|% 1,61
|
|EREGL
|41,88
|3.111.542.874
|% -1,64
|
|KRDMD
|17,80
|10.770.047.275
|% 0,56
|
|EKGYO
|7,29
|1.618.737.765
|% 0,69
|
|PETKM
|18,29
|3.818.870.026
|% 1,61
|
|ADESE
|1,94
|315.462.371
|% 6,01
|
|ISCTR
|10,34
|1.692.774.285
|% 1,27
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6359
|18,6380
|% 0,02
|
|Euro
|19,6297
|19,6411
|% 0,66
|
|Sterlin
|22,6354
|22,7489
|% 0,40
|
|Frank
|19,7433
|19,8623
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9428
|4,9675
|% 0,04
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|3,40
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|1,76
|
|Cumhuriyet
|7.128
|7.236
|-7,00
|
|Tam
|7.165
|7.213
|13,00
|
|Yarım
|3.470
|3.526
|6,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.762
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,41
|13,42
|0,11
|
|B. Petrol
|79,51
|79,51
|0,16
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TAVHL, THYAO
-
16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -30, 78 kaybederek (% -0.70 ) 4, 346
-
16:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMA, VKING, KRONT, GLCVY, BARMA, OZSUB, EMNIS, YESIL, INTEM, ERCB
-
16:12
LIDER, IHYAY, ZEDUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:12
VBTYZ, ENKAI, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında