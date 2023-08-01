ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşuTurk Rating tarafından açıklanan kredi derecelendirme raporunda,Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunanborçlanma araçlarındanMarka Mağazacılık A.Ş.'ninuzun vadeli ulusal notunu "TR A+", kısa vadeli ulusal notunu "TR A1", görünümlerini ise "Durağan" olarakbelirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178994BIST