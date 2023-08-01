ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.08.2023 11:45
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu
Turk Rating tarafından açıklanan kredi derecelendirme raporunda,
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan
borçlanma araçlarından
Marka Mağazacılık A.Ş.'nin
uzun vadeli ulusal notunu "TR A+", kısa vadeli ulusal notunu "TR A1", görünümlerini ise "Durağan" olarak
belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178994
BIST
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12:027.240
En Düşük
|Değişim
|: 0,32%
|| 22,80
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
12:0226,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0581
|Açılış
|: 26,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
12:0229,5896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0431
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
12:021.695,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,83
|Açılış
|: 1.695,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.694,46
BIST En Aktif Hisseler12:02
|FORMT
|3,29
|92.738.052
|% 229,00
|
|SAYAS
|54,45
|149.964.235
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|42.995.695
|% 10,00
|
|ATAKP
|57,80
|342.969.730
|% 9,99
|
|KLSER
|36,58
|202.144.957
|% 9,98
|
|PCILT
|38,08
|5.482.492
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|643.310
|% -9,97
|
|ORMA
|69,05
|803.121
|% -9,80
|
|INFO
|12,70
|163.349.552
|% -7,77
|
|SNPAM
|18,60
|133.622
|% -7,00
|
|ASTOR
|116,70
|7.036.797.105
|% 4,76
|
|EREGL
|41,24
|4.070.612.862
|% -1,10
|
|SASA
|62,50
|3.901.256.690
|% 2,54
|
|ASELS
|76,05
|3.725.500.641
|% 1,94
|
|THYAO
|232,70
|3.233.001.878
|% -0,68
|
|EKGYO
|8,73
|1.677.953.125
|% 0,46
|
|ZOREN
|4,35
|785.784.532
|% 1,16
|
|YKBNK
|14,11
|2.041.637.070
|% -0,84
|
|ISCTR
|15,44
|2.108.665.813
|% 2,18
|
|IHYAY
|1,25
|143.305.547
|% 6,84
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9580
|26,9635
|% 0,22
|
|Euro
|29,5769
|29,5896
|% 0,15
|
|Sterlin
|34,4748
|34,6477
|% 0,18
|
|Frank
|30,6896
|30,8745
|% -0,12
|
|Riyal
|7,1678
|7,2037
|% 0,30
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-9,67
|
|Altın Gr.
|1.696
|1.696
|-3,81
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.034
|11.121
|-49,00
|
|Yarım
|5.521
|5.586
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.793
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,53
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|21,23
|21,24
|-0,18
|
|B. Petrol
|85,15
|85,15
|-0,28
|
Seans Raporu
12:02
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-
12:16IHLGM
Yüzde 5.00 oranında artışla 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 129, 193 adet işlem
-
12:15YUNSA
Yüzde 4.32 oranında artışla 164.30 lira fiyatla işlem gören hissede 612, 728 adet işlem
-
12:14XU100
Endeks 7, 205 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 75, 937.00 milyon TL de
-
12:14GOODY
Yüzde -4.07 oranında düşüşle 27.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 680, 675 adet işlem
-
12:13TSGYO
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 966, 089 adet işlem