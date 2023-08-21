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ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

21.08.2023 13:39
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama


ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş, Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarından TEB Finansman A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu "(TR) AA", kısa vadeli ulusal notunu "(TR) A1+",görünümlerini ise "Stabil" olarak belirlemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187560


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EKSUN 96,80 903.074.145 % 10,00  
GEDZA 44,22 35.851.693 % 10,00  
TATEN 29,92 6.133.121 % 10,00  
ULKER 53,35 660.232.096 % 10,00  
RTALB 14,85 47.994.648 % 10,00  
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Altın Gr. 1.649 1.649 4,49  
Cumhuriyet 11.360 11.532 36,00  
Tam 11.121 11.201 73,00  
Yarım 5.578 5.626 37,00  
Çeyrek 2.780 2.813 18,00  
Gümüş.Ons 22,87 22,90 0,13  
Gümüş Gr. 19,95 19,98 0,17  
B. Petrol 85,45 85,45 0,63  
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