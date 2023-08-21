ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
21.08.2023 13:39
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş, Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarından TEB Finansman A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu "(TR) AA", kısa vadeli ulusal notunu "(TR) A1+",görünümlerini ise "Stabil" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187560
BIST
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14:017.654
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 140,47
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.674
14:0127,1652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0963
|Açılış
|: 27,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
14:0129,6644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1907
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6644
En Düşük
29,1877
14:011.649,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.649,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.656,78
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler13:58
|EKSUN
|96,80
|903.074.145
|% 10,00
|
|GEDZA
|44,22
|35.851.693
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|6.133.121
|% 10,00
|
|ULKER
|53,35
|660.232.096
|% 10,00
|
|RTALB
|14,85
|47.994.648
|% 10,00
|
|BRMEN
|3,32
|596.691
|% -7,78
|
|CMENT
|123,80
|2.843.067
|% -7,20
|
|MARKA
|11,41
|6.556.836
|% -5,55
|
|DIRIT
|7,40
|649.254
|% -5,13
|
|AVHOL
|115,30
|135.824.662
|% -4,87
|
|EREGL
|43,74
|6.083.255.005
|% 4,39
|
|THYAO
|254,90
|6.047.663.880
|% 1,39
|
|TUPRS
|134,40
|5.159.508.099
|% 5,83
|
|TTKOM
|23,08
|3.665.340.116
|% 6,36
|
|AKBNK
|27,66
|3.186.256.255
|% -3,49
|
|SKBNK
|3,97
|681.949.322
|% -1,24
|
|YKBNK
|15,42
|2.642.342.894
|% -3,02
|
|TTKOM
|23,08
|3.665.340.116
|% 6,36
|
|ZOREN
|5,04
|738.467.137
|% 5,00
|
|EREGL
|43,74
|6.083.255.005
|% 4,39
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1594
|27,1655
|% 0,36
|
|Euro
|29,6387
|29,6591
|% 0,63
|
|Sterlin
|34,4961
|34,6691
|% 0,37
|
|Frank
|30,7456
|30,9308
|% 0,58
|
|Riyal
|7,2220
|7,2582
|% 0,34
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-0,63
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|4,49
|
|Cumhuriyet
|11.360
|11.532
|36,00
|
|Tam
|11.121
|11.201
|73,00
|
|Yarım
|5.578
|5.626
|37,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.813
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,95
|19,98
|0,17
|
|B. Petrol
|85,45
|85,45
|0,63
|