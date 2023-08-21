ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş, Fon portföyünde bulunan borçlanma araçlarından TEB Finansman A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu "(TR) AA", kısa vadeli ulusal notunu "(TR) A1+",görünümlerini ise "Stabil" olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187560BIST