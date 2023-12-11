ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
11.12.2023 12:49
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224386
BIST
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14:597.775
En Düşük
|Değişim
|: -1,75%
|| -138,70
|Açılış
|: 7.920
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|Önceki Kapanış
|: 7.914
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7.749
En Yüksek
7.925
14:5928,9945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 28,9850
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|Önceki Kapanış
|: 29,0300
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29,0157
En Düşük
28,8493
14:5931,2450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0308
|Açılış
|: 31,2200
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|Önceki Kapanış
|: 31,2500
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31,3600
En Düşük
31,0975
14:591.860,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -6,23
|Açılış
|: 1.860,39
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|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
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1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler14:59
|SKYMD
|10,24
|1.708.442
|% 9,99
|
|CATES
|76,00
|5.903.148
|% 9,99
|
|SAMAT
|61,85
|66.181.341
|% 9,96
|
|AGROT
|15,27
|1.865.355.754
|% 9,94
|
|OTTO
|354,75
|2.257.246
|% 9,83
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|GZNMI
|24,34
|28.503.505
|% -8,50
|
|LIDER
|57,00
|208.727.532
|% -8,29
|
|KRGYO
|46,22
|61.765.205
|% -8,29
|
|AGROT
|15,27
|1.865.355.754
|% 9,94
|
|PGSUS
|691,50
|989.932.779
|% -3,22
|
|ASTOR
|101,90
|783.495.689
|% -2,11
|
|MIATK
|38,72
|720.805.509
|% -4,40
|
|KONTR
|224,00
|708.964.967
|% -2,61
|
|AGROT
|15,27
|1.865.355.754
|% 9,94
|
|ODAS
|9,69
|481.274.871
|% -3,00
|
|IHLGM
|1,58
|64.487.790
|% -2,47
|
|FORMT
|3,55
|85.546.232
|% -1,39
|
|MIATK
|38,72
|720.805.509
|% -4,40
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9903
|28,9945
|% 0,03
|
|Euro
|31,2283
|31,2450
|% 0,10
|
|Sterlin
|36,3643
|36,5466
|% 0,29
|
|Frank
|32,8035
|33,0011
|% -0,03
|
|Riyal
|7,7071
|7,7458
|% 0,03
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,90
|22,94
|% 0,66
|
|Platin
|923,79
|926,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,63
|954,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,43
|75,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.994,11
|1.994,36
|% 0,66
|