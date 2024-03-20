ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
20.03.2024 10:55
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından açıklanan kredi derecelendirme raporunda, (AZL) Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu portföyünde bulunan borçlanma araçlarından Garanti Faktoring A.Ş 'nin Uzun Vade Yerel Para kredi notu B'den B+'ya yükseltilmiş olup, görünümü ise Durağan'dan Pozitif'e çevrilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260473
BIST
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13:358.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 25,48
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
8.997
13:3532,3909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0433
|Açılış
|: 33,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
13:3535,1545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0364
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
13:352.243,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,39
|Açılış
|: 2.243,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler13:33
|EMNIS
|248,60
|3.895.811
|% 10,00
|
|YAPRK
|451,75
|338.523.627
|% 9,98
|
|INTEM
|355,50
|114.961.108
|% 9,98
|
|JANTS
|281,25
|129.887.839
|% 9,97
|
|MEGMT
|47,66
|272.029.388
|% 9,97
|
|PEKGY
|19,35
|776.635.409
|% -10,00
|
|BEGYO
|5,27
|186.174.703
|% -9,91
|
|BSOKE
|20,24
|73.651.821
|% -9,56
|
|AKYHO
|5,98
|93.732.536
|% -6,56
|
|BASCM
|16,35
|3.977.268
|% -6,14
|
|THYAO
|278,00
|4.413.179.111
|% -0,09
|
|MIATK
|74,95
|3.727.746.367
|% 5,27
|
|YKBNK
|24,12
|2.794.388.182
|% 2,12
|
|TUPRS
|173,20
|2.370.720.064
|% -0,29
|
|KCHOL
|183,10
|2.360.671.387
|% 1,50
|
|ZOREN
|5,48
|1.296.669.199
|% 2,43
|
|EKGYO
|10,88
|2.336.814.761
|% 2,16
|
|ISCTR
|10,75
|1.274.810.189
|% -0,19
|
|YKBNK
|24,12
|2.794.388.182
|% 2,12
|
|MOGAN
|21,54
|1.719.329.779
|% 9,95
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3857
|32,3909
|% 0,13
|
|Euro
|35,1429
|35,1537
|% -0,11
|
|Sterlin
|41,9710
|42,1814
|% -0,53
|
|Frank
|37,0700
|37,2558
|% -0,74
|
|Riyal
|8,8194
|8,8636
|% -0,27
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,83
|24,87
|% 0,66
|
|Platin
|895,56
|896,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,05
|986,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,81
|86,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,32
|2.154,62
|% 0,66
|