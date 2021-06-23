ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
23.06.2021 08:27
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943673
BIST
10:381.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,06
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.415
10:388,6241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0258
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,6768
En Düşük
8,5973
10:3810,2958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0383
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
10:38493,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,96
|Açılış
|: 493,82
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler10:36
|CEOEM
|14,98
|23.875.460
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|30.126.210
|% 9,97
|
|QNBFB
|45,00
|96.165
|% 9,76
|
|EUYO
|4,58
|4.399.179
|% 8,53
|
|VKFYO
|7,17
|11.675.939
|% 7,50
|
|BOBET
|5,09
|28.348.889
|% -9,91
|
|UZERB
|38,54
|127.105
|% -5,63
|
|IDGYO
|6,01
|557.452
|% -4,15
|
|EUKYO
|8,59
|3.158.935
|% -4,02
|
|BERA
|14,37
|31.643.222
|% -3,88
|
|THYAO
|14,77
|212.777.127
|% 0,07
|
|GARAN
|8,34
|159.692.002
|% 0,24
|
|HALKB
|5,22
|141.708.013
|% -0,95
|
|YKBNK
|2,20
|113.692.246
|% 0,00
|
|KOZAL
|122,40
|94.347.220
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,20
|113.692.246
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|59.962.509
|% 1,86
|
|HALKB
|5,22
|141.708.013
|% -0,95
|
|GARAN
|8,34
|159.692.002
|% 0,24
|
|THYAO
|14,77
|212.777.127
|% 0,07
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6218
|8,6244
|% -0,29
|
|Euro
|10,2928
|10,2975
|% -0,35
|
|Sterlin
|12,0205
|12,0808
|% -0,07
|
|Frank
|9,3565
|9,4129
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2929
|2,3044
|% -0,29
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|2,48
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,90
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,18
|0,01
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|0,50
|
Seans Raporu
10:36
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10:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 33 artarak (% 0.61 ) 1, 535
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10:50XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 2, 153.00 milyon TL de
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10:49VAKFN
Yüzde 6.91 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 335, 256 adet işlem
-
10:48FLAP
Yüzde 5.65 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 372, 678 adet işlem
-
10:47RTALB
Yüzde 6.48 oranında artışla 19.39 lira fiyatla işlem gören hissede 934, 090 adet işlem