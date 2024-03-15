ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
15.03.2024 09:54
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259016
BIST
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10:148.886
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
|| 2,89
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.867
En Yüksek
8.908
10:1432,2124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0828
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,7824
En Düşük
32,0319
10:1435,1046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0060
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,6701
En Düşük
34,8755
10:142.246,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 11,67
|Açılış
|: 2.246,54
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler10:12
|CMENT
|677,50
|4.336.000
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|208.722.389
|% 9,97
|
|ALVES
|60,75
|312.873.527
|% 9,95
|
|BANVT
|186,90
|34.576.228
|% 9,30
|
|KLNMA
|34,50
|4.241.749
|% 8,83
|
|FONET
|31,20
|23.920.884
|% -9,98
|
|AYES
|45,30
|133.726
|% -7,13
|
|MMCAS
|13,53
|1.114.398
|% -6,11
|
|YAYLA
|20,00
|2.913.080
|% -5,30
|
|DGATE
|49,00
|8.183.160
|% -5,22
|
|ASTOR
|101,20
|692.936.608
|% -3,80
|
|EREGL
|44,86
|468.862.805
|% 1,17
|
|LMKDC
|38,54
|467.811.176
|% 5,94
|
|THYAO
|273,00
|433.622.679
|% 0,46
|
|PATEK
|185,90
|390.923.336
|% 4,97
|
|ADESE
|2,86
|52.509.298
|% 2,88
|
|ISCTR
|10,42
|147.247.554
|% 0,29
|
|LMKDC
|38,54
|467.811.176
|% 5,94
|
|EREGL
|44,86
|468.862.805
|% 1,17
|
|EKGYO
|10,90
|80.614.521
|% 0,00
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2086
|32,2126
|% 0,26
|
|Euro
|35,0864
|35,1004
|% -0,03
|
|Sterlin
|41,2858
|41,4927
|% -0,07
|
|Frank
|36,6316
|36,8152
|% -0,08
|
|Riyal
|8,6397
|8,6830
|% 0,01
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,06
|25,10
|% 0,66
|
|Platin
|932,66
|934,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.085,87
|1.092,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,23
|85,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.167,66
|2.168,00
|% 0,66
|