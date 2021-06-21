ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
21.06.2021 09:02
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943258
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.422
En Düşük
1.389
18:058,7362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 8,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7814
En Düşük
8,7273
18:0510,3836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0158
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4270
En Düşük
10,3668
18:05499,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,32
|Açılış
|: 500,30
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
500,98
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LOGO
|150,00
|69.837.368
|% 319,58
|
|ECILC
|5,74
|15.111.552
|% 0,00
|
|SASA
|32,22
|199.874.958
|% 0,00
|
|TCELL
|16,55
|240.230.128
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,69
|23.662.443
|% 0,00
|
|ECILC
|5,74
|15.111.552
|% 0,00
|
|SASA
|32,22
|199.874.958
|% 0,00
|
|TCELL
|16,55
|240.230.128
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,69
|23.662.443
|% 0,00
|
|PEKGY
|0,99
|7.471.974
|% 0,00
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% 0,00
|
|EREGL
|17,79
|781.641.107
|% 0,00
|
|KOZAL
|120,60
|588.702.479
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|406.874.591
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% 0,00
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,16
|102.109.517
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7356
|8,7421
|% 0,05
|
|Euro
|10,3785
|10,3914
|% 0,23
|
|Sterlin
|12,0460
|12,1064
|% 0,14
|
|Frank
|9,4496
|9,5065
|% 0,20
|
|Riyal
|2,3259
|2,3376
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|13,46
|
|Altın Gr.
|499
|499
|3,45
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|-10,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|-2,56
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-1,24
|
|Çeyrek
|795
|813
|-0,62
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,65
|73,65
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
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17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TSKB
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
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17:52
OZBAL, AYCES, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında