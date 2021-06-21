ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
21.06.2021 09:45
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943273
BIST
15:531.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,33
|Açılış
|: 1.388
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|Önceki Kapanış
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1.396
En Düşük
1.378
15:538,7736
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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8,7955
En Düşük
8,7218
15:5310,4384
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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10,4679
En Düşük
10,3648
15:53501,32
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 495,67
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504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler15:50
|OZBAL
|10,12
|7.765.289
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.053.910
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.326.397
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,68
|11.860.030
|% 9,87
|
|VAKFN
|9,55
|124.937.473
|% 9,27
|
|METUR
|6,39
|63.633.336
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.359.214
|% -9,98
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|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,52
|1.140.926.301
|% -0,14
|
|GARAN
|8,12
|567.426.145
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,12
|547.173.601
|% 2,91
|
|EREGL
|18,05
|428.223.450
|% 1,46
|
|KRDMD
|6,79
|418.004.325
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|547.173.601
|% 2,91
|
|YKBNK
|2,15
|264.711.399
|% 0,00
|
|THYAO
|14,52
|1.140.926.301
|% -0,14
|
|GARAN
|8,12
|567.426.145
|% -0,49
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|TSKB
|1,29
|85.323.653
|% -1,53
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7731
|8,7749
|% 0,43
|
|Euro
|10,4347
|10,4400
|% 0,70
|
|Sterlin
|12,1427
|12,2036
|% 0,95
|
|Frank
|9,4945
|9,5517
|% 0,68
|
|Riyal
|2,3345
|2,3462
|% 0,51
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.776
|1.776
|11,32
|
|Altın Gr.
|501
|501
|5,69
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|31,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|26,39
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|12,77
|
|Çeyrek
|801
|819
|6,38
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,91
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,05
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|B. Petrol
|73,33
|73,33
|-0,18
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