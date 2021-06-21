ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük
21.06.2021 09:47
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943275
BIST
15:511.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,07
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
15:518,7737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0364
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
15:5110,4377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0699
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
15:51501,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,41
|Açılış
|: 501,08
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler15:51
|OZBAL
|10,12
|7.765.289
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.053.910
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.326.397
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,68
|11.860.030
|% 9,87
|
|VAKFN
|9,55
|124.937.473
|% 9,27
|
|METUR
|6,39
|63.633.336
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.359.214
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,52
|1.140.926.301
|% -0,14
|
|GARAN
|8,12
|567.426.145
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,12
|547.173.601
|% 2,91
|
|EREGL
|18,05
|428.223.450
|% 1,46
|
|KRDMD
|6,79
|418.004.325
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|547.173.601
|% 2,91
|
|YKBNK
|2,15
|264.711.399
|% 0,00
|
|THYAO
|14,52
|1.140.926.301
|% -0,14
|
|GARAN
|8,12
|567.426.145
|% -0,49
|
|TSKB
|1,29
|85.323.653
|% -1,53
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7713
|8,7737
|% 0,42
|
|Euro
|10,4342
|10,4377
|% 0,67
|
|Sterlin
|12,1443
|12,2053
|% 0,96
|
|Frank
|9,4972
|9,5544
|% 0,71
|
|Riyal
|2,3348
|2,3466
|% 0,52
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|10,69
|
|Altın Gr.
|501
|501
|5,71
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|31,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,18
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,64
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,81
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,92
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,05
|
|B. Petrol
|73,26
|73,26
|-0,25
|