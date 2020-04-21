ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.04.2020 10:06
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839471
BIST
14:2297.901
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -1.045,06
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
14:226,9799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0408
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9804
En Düşük
6,9352
14:227,5620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0238
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
14:22376,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,94
|Açılış
|: 376,54
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.470.781
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,24
|29.913.285
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.888.780
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|59.901.066
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|1.053.924
|% 9,92
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|QNBFL
|116,00
|18.299.627
|% -6,07
|
|ODAS
|1,68
|385.968.365
|% 4,35
|
|GARAN
|8,23
|366.908.223
|% -1,91
|
|ISFIN
|3,34
|357.805.311
|% 0,91
|
|ASELS
|27,04
|350.615.875
|% -1,31
|
|THYAO
|10,47
|347.486.273
|% -1,60
|
|ODAS
|1,68
|385.968.365
|% 4,35
|
|ISFIN
|3,34
|357.805.311
|% 0,91
|
|GSRAY
|2,50
|200.224.126
|% 8,23
|
|YKBNK
|1,99
|137.501.598
|% -1,00
|
|ISYAT
|2,34
|145.087.964
|% 3,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5625
|8,6055
|% -0,45
|
|Frank
|7,1556
|7,1987
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8528
|1,8620
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.668
|-27,81
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.473
|-11,40
|
|Tam
|2.478
|2.537
|-23,10
|
|Yarım
|1.207
|1.238
|-5,60
|
|Çeyrek
|605
|619
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|14,79
|14,83
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|21,68
|21,68
|-3,89
|