ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.04.2020 10:13
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839475
BIST
14:3097.981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -965,19
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
14:306,9784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0393
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9804
En Düşük
6,9352
14:307,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0221
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
14:30375,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,17
|Açılış
|: 375,26
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|4.103.281
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,24
|29.941.691
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.909.103
|% 9,98
|
|ERSU
|4,08
|15.183.276
|% 9,97
|
|PETUN
|19,04
|107.944.142
|% 9,93
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|SALIX
|5,00
|37.444
|% -6,02
|
|ODAS
|1,66
|392.623.318
|% 3,11
|
|GARAN
|8,25
|380.161.417
|% -1,67
|
|ISFIN
|3,33
|362.498.149
|% 0,60
|
|ASELS
|27,04
|354.134.729
|% -1,31
|
|THYAO
|10,47
|350.443.695
|% -1,60
|
|ODAS
|1,66
|392.623.318
|% 3,11
|
|ISFIN
|3,33
|362.498.149
|% 0,60
|
|GSRAY
|2,50
|201.811.090
|% 8,23
|
|YKBNK
|1,99
|139.346.139
|% -1,00
|
|ISYAT
|2,32
|146.692.184
|% 2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5674
|8,6104
|% -0,39
|
|Frank
|7,1612
|7,2044
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8537
|1,8630
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-30,68
|
|Altın Gr.
|375
|375
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.466
|-17,80
|
|Tam
|2.471
|2.530
|-29,70
|
|Yarım
|1.204
|1.235
|-8,90
|
|Çeyrek
|604
|618
|-4,50
|
|Gümüş.Ons
|14,65
|14,70
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,08
|
|B. Petrol
|21,17
|21,17
|-4,40
|