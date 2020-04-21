ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.04.2020 10:15
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839476
BIST
14:3397.974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -971,78
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
14:336,9784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0393
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9804
En Düşük
6,9352
14:337,5611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
14:33374,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -4,04
|Açılış
|: 374,45
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|71,50
|66.087.409
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.103.281
|% 10,00
|
|PETUN
|19,05
|108.489.531
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,24
|29.941.691
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.910.368
|% 9,98
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|SALIX
|5,00
|37.444
|% -6,02
|
|ODAS
|1,66
|392.878.620
|% 3,11
|
|GARAN
|8,25
|380.415.115
|% -1,67
|
|ISFIN
|3,34
|364.802.655
|% 0,91
|
|ASELS
|27,04
|354.391.266
|% -1,31
|
|THYAO
|10,49
|354.103.142
|% -1,41
|
|ODAS
|1,66
|392.878.620
|% 3,11
|
|ISFIN
|3,34
|364.802.655
|% 0,91
|
|GSRAY
|2,49
|201.940.004
|% 7,79
|
|YKBNK
|1,99
|139.448.650
|% -1,00
|
|ISYAT
|2,33
|146.997.135
|% 2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5647
|8,6076
|% -0,42
|
|Frank
|7,1622
|7,2053
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8539
|1,8632
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|-25,59
|
|Altın Gr.
|375
|375
|-3,56
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.465
|-19,50
|
|Tam
|2.470
|2.529
|-31,40
|
|Yarım
|1.203
|1.234
|-9,70
|
|Çeyrek
|603
|617
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|14,68
|14,74
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,33
|-0,09
|
|B. Petrol
|20,97
|20,97
|-4,60
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1491, 89 kaybederek (% -1.27 ) 115, 976
-
14:48XU100
Endeks 98, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 5, 838.00 milyon TL de
-
14:46QNBFL
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 116.40 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 365 adet işlem
-
14:45MEPET
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 513, 654 adet işlem
-
14:43XU100
Endeks 97, 982 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 5, 741.00 milyon TL de