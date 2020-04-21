ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.04.2020 10:10
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839472
BIST
13:1497.752
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -1.193,41
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
13:146,9682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0291
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9754
En Düşük
6,9352
13:147,5480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0098
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
13:14376,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,20
|Açılış
|: 376,28
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.394.526
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,24
|16.762.966
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|79.517.439
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|52.341.955
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|1.027.881
|% 9,92
|
|MERIT
|15,31
|4.444
|% -7,21
|
|QNBFL
|117,10
|15.475.138
|% -5,18
|
|IZFAS
|1,85
|157.184
|% -5,13
|
|HALKS
|3,60
|22.865
|% -4,76
|
|EPLAS
|13,71
|54.570
|% -4,26
|
|ODAS
|1,66
|353.114.796
|% 3,11
|
|GARAN
|8,25
|325.397.454
|% -1,67
|
|THYAO
|10,47
|316.248.799
|% -1,60
|
|ASELS
|27,00
|309.318.407
|% -1,46
|
|GSRAY
|2,50
|190.520.008
|% 8,23
|
|ODAS
|1,66
|353.114.796
|% 3,11
|
|GSRAY
|2,50
|190.520.008
|% 8,23
|
|KRDMD
|2,21
|125.611.379
|% -2,64
|
|YKBNK
|1,98
|105.966.265
|% -1,49
|
|ISFIN
|3,26
|172.801.661
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5667
|8,6097
|% -0,40
|
|Frank
|7,1472
|7,1902
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8517
|1,8610
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|-19,77
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.473
|-10,80
|
|Tam
|2.478
|2.538
|-22,50
|
|Yarım
|1.207
|1.239
|-5,40
|
|Çeyrek
|606
|620
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,98
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|21,26
|21,26
|-4,31
|