ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.11.2020 09:19
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888316
BIST
12:071.286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.288
En Düşük
1.273
12:077,6529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0359
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,6135
12:079,0427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0551
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:07462,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,06
|Açılış
|: 462,84
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:07
|TKURU
|430,50
|5.784.629
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.145.210
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|63.210.841
|% 9,97
|
|IZTAR
|10,04
|3.775.930
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,54
|1.217.722
|% 9,95
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|KRDMD
|4,27
|1.849.149.169
|% 2,89
|
|GARAN
|8,74
|1.602.514.118
|% 1,27
|
|PETKM
|4,74
|508.752.907
|% 1,94
|
|ODAS
|3,64
|500.837.749
|% -0,82
|
|YKBNK
|2,81
|469.896.565
|% 1,44
|
|KRDMD
|4,27
|1.849.149.169
|% 2,89
|
|GARAN
|8,74
|1.602.514.118
|% 1,27
|
|YKBNK
|2,81
|469.896.565
|% 1,44
|
|EKGYO
|1,91
|305.977.762
|% 1,60
|
|ODAS
|3,64
|500.837.749
|% -0,82
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6506
|7,6529
|% -0,47
|
|Euro
|9,0344
|9,0427
|% -0,61
|
|Sterlin
|10,0438
|10,0941
|% -0,17
|
|Frank
|8,3387
|8,3889
|% -0,37
|
|Riyal
|2,0371
|2,0473
|% -0,37
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|2,67
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|-51,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|-52,38
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-25,34
|
|Çeyrek
|748
|766
|-12,66
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|-0,37
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 44 artarak (% 0.87 ) 1, 438
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12:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, GARAN, EKGYO
-
12:18XU100
Endeks 1, 287 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 12, 139.00 milyon TL de
-
12:18KARTN
Yüzde 5.64 oranında artışla 2, 060.00 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 860 adet işlem
-
12:17KFEIN
Yüzde 6.05 oranında artışla 17.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 954, 652 adet işlem