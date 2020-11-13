ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.11.2020 09:19
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888317
BIST
12:071.286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.288
En Düşük
1.273
12:077,6529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0359
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,6135
12:079,0427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0551
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:07462,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,06
|Açılış
|: 462,84
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:07
|TKURU
|430,50
|5.784.198
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.144.019
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|63.210.841
|% 9,97
|
|SRVGY
|47,00
|5.094.660
|% 9,97
|
|IZTAR
|10,04
|3.775.930
|% 9,97
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|KRDMD
|4,28
|1.846.259.448
|% 3,13
|
|GARAN
|8,74
|1.593.564.835
|% 1,27
|
|PETKM
|4,74
|504.943.106
|% 1,94
|
|ODAS
|3,64
|500.081.344
|% -0,82
|
|YKBNK
|2,81
|465.364.226
|% 1,44
|
|KRDMD
|4,28
|1.846.259.448
|% 3,13
|
|GARAN
|8,74
|1.593.564.835
|% 1,27
|
|YKBNK
|2,81
|465.364.226
|% 1,44
|
|EKGYO
|1,90
|305.941.188
|% 1,06
|
|ODAS
|3,64
|500.081.344
|% -0,82
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6506
|7,6529
|% -0,47
|
|Euro
|9,0344
|9,0427
|% -0,61
|
|Sterlin
|10,0416
|10,0920
|% -0,19
|
|Frank
|8,3377
|8,3879
|% -0,38
|
|Riyal
|2,0370
|2,0472
|% -0,38
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|0,48
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.114
|-35,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|-29,54
|
|Yarım
|1.477
|1.517
|-14,29
|
|Çeyrek
|741
|758
|-7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,48
|
Seans Raporu
12:07
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12:21SAMAT
Yüzde 5.60 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 764, 729 adet işlem
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12:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 44 artarak (% 0.87 ) 1, 438
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12:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, GARAN, EKGYO
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12:18XU100
Endeks 1, 287 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 12, 139.00 milyon TL de
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12:18KARTN
Yüzde 5.64 oranında artışla 2, 060.00 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 860 adet işlem