ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.11.2020 09:21
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888320
BIST
12:081.287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 15,44
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.288
En Düşük
1.273
12:087,6435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0453
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,6135
12:089,0295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0683
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:08462,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,06
|Açılış
|: 462,84
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:06
|TKURU
|430,50
|5.784.629
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.145.210
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|63.210.841
|% 9,97
|
|IZTAR
|10,04
|3.775.930
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,54
|1.217.722
|% 9,95
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|KRDMD
|4,27
|1.849.149.169
|% 2,89
|
|GARAN
|8,74
|1.602.514.118
|% 1,27
|
|PETKM
|4,74
|508.752.907
|% 1,94
|
|ODAS
|3,64
|500.837.749
|% -0,82
|
|YKBNK
|2,81
|469.896.565
|% 1,44
|
|KRDMD
|4,27
|1.849.149.169
|% 2,89
|
|GARAN
|8,74
|1.602.514.118
|% 1,27
|
|YKBNK
|2,81
|469.896.565
|% 1,44
|
|EKGYO
|1,91
|305.977.762
|% 1,60
|
|ODAS
|3,64
|500.837.749
|% -0,82
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6527
|7,6543
|% -0,45
|
|Euro
|9,0361
|9,0450
|% -0,58
|
|Sterlin
|10,0432
|10,0936
|% -0,17
|
|Frank
|8,3392
|8,3894
|% -0,36
|
|Riyal
|2,0372
|2,0474
|% -0,37
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|0,78
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.114
|-35,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|-29,54
|
|Yarım
|1.477
|1.517
|-14,29
|
|Çeyrek
|741
|758
|-7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,50
|
Seans Raporu
12:06
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12:21SAMAT
Yüzde 5.60 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 764, 729 adet işlem
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12:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 44 artarak (% 0.87 ) 1, 438
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12:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, GARAN, EKGYO
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12:18XU100
Endeks 1, 287 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 12, 139.00 milyon TL de
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12:18KARTN
Yüzde 5.64 oranında artışla 2, 060.00 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 860 adet işlem