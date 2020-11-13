ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.11.2020 09:29
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888343
BIST
12:141.289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 16,93
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.289
En Düşük
1.273
12:147,6535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0353
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,6135
12:149,0415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0563
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:14462,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,54
|Açılış
|: 462,36
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:14
|SEYKM
|13,97
|11.130.329
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|5.814.764
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.161.080
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|63.285.177
|% 9,97
|
|IZTAR
|10,04
|3.780.638
|% 9,97
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|KRDMD
|4,29
|1.854.120.268
|% 3,37
|
|GARAN
|8,76
|1.647.134.146
|% 1,51
|
|PETKM
|4,74
|518.091.409
|% 1,94
|
|ODAS
|3,64
|501.678.166
|% -0,82
|
|YKBNK
|2,82
|484.711.800
|% 1,81
|
|KRDMD
|4,29
|1.854.120.268
|% 3,37
|
|GARAN
|8,76
|1.647.134.146
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,82
|484.711.800
|% 1,81
|
|EKGYO
|1,91
|306.289.756
|% 1,60
|
|ODAS
|3,64
|501.678.166
|% -0,82
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6456
|7,6535
|% -0,46
|
|Euro
|9,0289
|9,0415
|% -0,62
|
|Sterlin
|10,0395
|10,0899
|% -0,21
|
|Frank
|8,3383
|8,3885
|% -0,37
|
|Riyal
|2,0368
|2,0470
|% -0,39
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|0,30
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.122
|-27,00
|
|Tam
|3.053
|3.132
|-33,19
|
|Yarım
|1.475
|1.515
|-16,05
|
|Çeyrek
|740
|757
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,10
|43,10
|-0,43
|