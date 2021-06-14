ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.06.2021 09:16
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942089
BIST
11:591.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,40
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
11:598,3456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0486
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
11:5910,1174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0458
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
11:59499,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -7,68
|Açılış
|: 499,08
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler11:57
|VAKKO
|13,75
|42.205.617
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|42.064.124
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,35
|2.298.469
|% 8,36
|
|GSRAY
|3,87
|139.754.181
|% 7,50
|
|TKURU
|142,00
|1.743.950
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|3.974.325
|% -9,81
|
|RODRG
|16,11
|768.650
|% -5,24
|
|YAPRK
|33,18
|3.019.202
|% -4,10
|
|CLEBI
|221,40
|31.298.506
|% -3,95
|
|THYAO
|14,78
|777.787.134
|% 1,30
|
|GARAN
|8,42
|439.023.311
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,24
|284.722.747
|% -1,32
|
|FENER
|39,78
|263.260.602
|% 6,08
|
|BOBET
|5,61
|245.084.841
|% 4,86
|
|YKBNK
|2,24
|284.722.747
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,21
|234.243.973
|% -0,45
|
|THYAO
|14,78
|777.787.134
|% 1,30
|
|GARAN
|8,42
|439.023.311
|% -0,47
|
|BOBET
|5,61
|245.084.841
|% 4,86
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3459
|8,3490
|% -0,54
|
|Euro
|10,1141
|10,1210
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,7255
|11,7843
|% -0,69
|
|Frank
|9,2574
|9,3131
|% -0,57
|
|Riyal
|2,2205
|2,2316
|% -0,49
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-18,39
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,81
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-54,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|-51,48
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-24,90
|
|Çeyrek
|797
|815
|-12,45
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,78
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,54
|73,54
|0,85
|