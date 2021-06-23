ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.06.2021 08:27
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943672
BIST
10:371.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,65
|Açılış
|: 1.415
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|Önceki Kapanış
|: 1.410
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1.420
En Düşük
1.415
10:378,6257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0242
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
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8,6768
En Düşük
8,5973
10:3710,2976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0365
|Açılış
|: 10,3250
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|Önceki Kapanış
|: 10,4250
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10,3534
En Düşük
10,2595
10:37493,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,95
|Açılış
|: 493,82
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|Önceki Kapanış
|: 494,76
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496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler10:37
|CEOEM
|14,98
|23.991.360
|% 9,99
|
|QNBFB
|45,00
|96.165
|% 9,76
|
|OZBAL
|12,18
|30.586.639
|% 9,43
|
|EUYO
|4,60
|4.450.810
|% 9,00
|
|VKFYO
|7,18
|11.802.043
|% 7,65
|
|BOBET
|5,09
|28.382.010
|% -9,91
|
|UZERB
|38,54
|127.105
|% -5,63
|
|EUKYO
|8,61
|3.210.566
|% -3,80
|
|MERIT
|16,40
|335.724
|% -3,19
|
|BASCM
|12,56
|1.068
|% -3,01
|
|EKGYO
|2,18
|60.022.782
|% 1,40
|
|TMSN
|18,38
|41.620.453
|% -2,23
|
|BERA
|14,84
|32.682.081
|% -0,74
|
|PGSUS
|79,60
|31.995.708
|% -0,50
|
|OZBAL
|12,18
|30.586.639
|% 9,43
|
|ODAS
|1,92
|10.679.109
|% 1,59
|
|BOBET
|5,09
|28.382.010
|% -9,91
|
|IHLGM
|1,19
|5.292.308
|% 0,85
|
|FLAP
|2,62
|8.825.833
|% 5,65
|
|OZBAL
|12,18
|30.586.639
|% 9,43
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6228
|8,6257
|% -0,28
|
|Euro
|10,2926
|10,2976
|% -0,35
|
|Sterlin
|12,0132
|12,0734
|% -0,13
|
|Frank
|9,3504
|9,4068
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2914
|2,3029
|% -0,36
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|2,16
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,01
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|0,47
|