ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.06.2021 06:55
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944036
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
0
En Düşük
0
18:058,6892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0195
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7087
En Düşük
8,6813
18:0510,3881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0178
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4087
En Düşük
10,3697
18:05497,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,34
|Açılış
|: 497,39
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,21
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6867
|8,6892
|% -0,22
|
|Euro
|10,3805
|10,3881
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0741
|12,1346
|% -0,13
|
|Frank
|9,4378
|9,4946
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3112
|2,3228
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|3,74
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,18
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,31
|0,05
|
|B. Petrol
|75,64
|75,64
|0,08
|