ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.11.2021 14:57
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978008
BIST
14:531.700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,59
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.697
14:5310,2039
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1461
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
14:5311,6055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1694
|Açılış
|: 11,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
14:53614,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 11,50
|Açılış
|: 614,18
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler14:53
|ELITE
|19,72
|92.718.869
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.458.478
|% 9,83
|
|ESCAR
|25,10
|38.622.655
|% 8,94
|
|RALYH
|8,75
|53.900.462
|% 6,19
|
|PENTA
|158,30
|28.120.740
|% -9,95
|
|ARASE
|98,70
|53.099.227
|% -5,46
|
|HEDEF
|3,41
|19.644.807
|% -5,01
|
|QNBFB
|34,68
|404.099
|% -4,99
|
|YEOTK
|53,60
|32.322.755
|% -4,29
|
|BASGZ
|15,12
|415.483.432
|% 6,11
|
|NTGAZ
|7,52
|156.438.500
|% 4,74
|
|SOKM
|13,63
|134.756.993
|% -0,29
|
|BERA
|10,28
|107.573.143
|% 2,09
|
|ELITE
|19,72
|92.718.869
|% 9,98
|
|ULUFA
|2,39
|85.997.661
|% 4,82
|
|BASGZ
|15,12
|415.483.432
|% 6,11
|
|ZRGYO
|2,33
|49.038.917
|% 1,30
|
|NTGAZ
|7,52
|156.438.500
|% 4,74
|
|IHAAS
|4,47
|33.458.478
|% 9,83
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1982
|10,2039
|% 1,45
|
|Euro
|11,5939
|11,6055
|% 1,48
|
|Sterlin
|13,6775
|13,7461
|% 1,72
|
|Frank
|10,9512
|11,0172
|% 1,17
|
|Riyal
|2,7107
|2,7243
|% 1,37
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|10,51
|
|Altın Gr.
|614
|614
|11,75
|
|Cumhuriyet
|4.086
|4.147
|120,00
|
|Tam
|4.049
|4.151
|103,77
|
|Yarım
|1.957
|2.008
|50,20
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,10
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|8,26
|8,27
|0,15
|
|B. Petrol
|82,61
|82,61
|0,56
|
Seans Raporu
14:53
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15:06GSDDE
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15:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 29 kaybederek (% -0.12 ) 1, 857
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15:04XU100
Endeks 1, 698 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 23, 459.00 milyon TL de
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