ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.11.2021 15:53
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978024
BIST
15:391.701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,54
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.697
15:3910,2083
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1505
|Açılış
|: 10,2220
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2532
En Düşük
10,0421
15:3911,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1718
|Açılış
|: 11,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
15:39615,56
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 12,87
|Açılış
|: 615,56
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler15:36
|ELITE
|19,72
|93.538.353
|% 9,98
|
|ESCAR
|25,34
|42.986.342
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.607.852
|% 9,83
|
|OYLUM
|8,12
|10.406.969
|% -7,31
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|PENTA
|164,10
|32.811.650
|% -6,66
|
|TSKB
|1,61
|356.481.318
|% -6,40
|
|GRNYO
|2,45
|2.329.860
|% -6,13
|
|GARAN
|12,24
|2.731.345.089
|% 5,25
|
|YKBNK
|3,39
|2.254.359.610
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,18
|2.099.300.930
|% 3,01
|
|PETKM
|7,79
|1.735.306.909
|% -1,77
|
|THYAO
|17,74
|1.246.101.633
|% 0,74
|
|YKBNK
|3,39
|2.254.359.610
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,18
|388.107.188
|% -4,84
|
|AKBNK
|7,18
|2.099.300.930
|% 3,01
|
|GARAN
|12,24
|2.731.345.089
|% 5,25
|
|PETKM
|7,79
|1.735.306.909
|% -1,77
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2000
|10,2061
|% 1,47
|
|Euro
|11,5955
|11,6074
|% 1,50
|
|Sterlin
|13,7083
|13,7771
|% 1,95
|
|Frank
|10,9826
|11,0488
|% 1,46
|
|Riyal
|2,7173
|2,7309
|% 1,61
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|9,62
|
|Altın Gr.
|615
|615
|12,73
|
|Cumhuriyet
|4.072
|4.134
|107,00
|
|Tam
|4.053
|4.154
|107,14
|
|Yarım
|1.959
|2.010
|51,83
|
|Çeyrek
|982
|1.005
|25,91
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,28
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|8,28
|8,29
|0,17
|
|B. Petrol
|82,77
|82,77
|0,72
|